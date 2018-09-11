أمريكا تحذر إيران من أي هجوم يشنه حلفاء طهران في العراق
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واشنطن (رويترز) - حذرت الولايات المتحدة إيران يوم الثلاثاء من أنها "سترد بشكل سريع وحاسم" على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية.
واتهم بيان للمكتب الإعلامي للبيت الأبيض إيران بأنها لم تمنع الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد.
وقال البيان "إيران لم تتحرك لوقف هذه الهجمات من قبل وكلائها في العراق الذين تدعمهم بالتمويل والتدريب والأسلحة.
"الولايات المتحدة ستحمل النظام في طهران مسؤولية أي هجوم يسفر عن وقوع إصابات بين أفرادنا أو إلحاق ضرر بمنشآت حكومة الولايات المتحدة. أمريكا سترد بسرعة وبشكل حاسم دفاعا عن أرواح الأمريكيين".
وقال الجيش العراقي إن ثلاث قذائف مورتر سقطت يوم الجمعة داخل المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد حيث توجد السفارة الأمريكية ولكنها لم تسبب أي إصابات أو أضرار.
وكان هذا أول هجوم من نوعه يقع منذ عدة سنوات في المنطقة الخضراء التي تضم مباني البرلمان والحكومة وسفارات أجنبية كثيرة.
وتقع القنصلية الأمريكية في البصرة قرب المطار الذي تعرض لهجوم بصواريخ يوم السبت. ولم تشر الأنباء إلى وقوع أضرار أو ضحايا.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز