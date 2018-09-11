أمريكا تحذر إيران من أي هجوم يشنه "وكلاء" طهران في العراق
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واشنطن (رويترز) - حذرت الولايات المتحدة إيران يوم الثلاثاء من أنها "سترد بشكل سريع وحاسم" على أي هجمات يشنها وكلاء طهران في العراق وتؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية.
واتهم بيان للمكتب الإعلامي للبيت الأبيض إيران بأنها لم تمنع الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز