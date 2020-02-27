هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 06:20 ص

ناثان سيلز منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني 2020. تصوير: يارا ناردي - رويترز

واشنطن (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أدرجت اسم الأمين العام لجماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران على قائمة سوداء عقابا للجماعة على هجمات استهدفت القوات الأمريكية ومن بينها هجوم أفضى إلى مقتل متعاقد أمريكي في قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أدرجت اسم أحمد الحميداوي أمين عام كتائب حزب الله في العراق على قائمة الإرهابيين. وتنشط الجماعة في العراق وسوريا وصنفتها واشنطن تنظيما إرهابيا عام 2009.

وقال ناثان سيلز منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة خلال إفادة صحفية "لا تزال جماعة كتائب حزب الله تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في العراق... نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشر سنوات".

وتلقي واشنطن باللوم على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في قصف يتم بوتيرة منتظمة على نحو متزايد لقواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق وللمنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية ببغداد.

(تغطية صحفية حميرة باموق ودوينا شيكاو - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك