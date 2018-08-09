أمريكا تدعو التحالف بقيادة السعودية للتحقيق في هجوم أسفر عن مقتل العشرات باليمن
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الدخان يتصاعد بعد ضربة جوية في اليمن يوم الخميس. تصوير: محمد السياغي - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - دعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس التحالف بقيادة السعودية للتحقيق في ضربات جوية في اليمن أسفرت عن مقتل العشرات بينهم أطفال.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نحن قلقون بالتأكيد من التقارير التي وردت عن هجوم أسفر عن مقتل مدنيين. ندعو التحالف بقيادة السعودية لإجراء تحقيق شامل وشفاف في تلك الواقعة".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز