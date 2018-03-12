أمريكا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن بعد تقارير عن هجمات بجنوب غرب سوريا
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واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع عاجل في الأردن بسبب قلقها من تقارير أفادت بوقوع هجمات في جنوب غرب سوريا داخل منطقة عدم التصعيد التي جرى التفاوض عليها العام الماضي.
وقال المسؤول في بيان إنه إذا صحت هذه التقارير فإن هذا يمثل انتهاكا صريحا من قبل الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في جنوب غرب البلاد من شأنه أن يوسع نطاق الصراع.
وذكر البيان "نحث كل الأطراف في منطقة عدم التصعيد بجنوب غرب البلاد إلى الامتناع عن القيام بأي تصرفات تعرض وقف إطلاق النار للخطر وتجعل التعاون في المستقبل أكثر صعوبة".
وأضاف البيان "دعينا إلى اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا وضمان الحفاظ على منطقة عدم التصعيد التي ساعدت أمريكا في التفاوض عليها".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز