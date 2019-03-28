هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 09:23 م

أشخاص في مستشفى تعرض لقصف من قوات التحالف في صعدة باليمن في صورة يوم الخميس. تصوير: نايف رحمة - رويترز.

واشنطن (رويترز) - وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس قصف مستشفى تابع لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن بأنه "مروع" وحث التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل في اليمن إلى إجراء تحقيق.

وقال المتحدث روبرت بالادينو في إفادة صحفية "شاهدت هذه التقارير، إنها مروعة. الولايات المتحدة تأخذها على محمل الجد وتسعى لمزيد من المعلومات".

وأضاف "نعرف أن التحالف بقيادة السعودية أحال نتائج عملية الاستهداف هذه إلى فريق تقييم الحوادث المشترك لمراجعته والتحقيق فيه... الولايات المتحدة تحث على إجراء تحقيق شفاف".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك