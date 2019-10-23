هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 11:40 ص

المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي كاي بيلي هتشيسون في بلجيكا في صورة من أرشيف رويترز.

بروكسل (رويترز) - قالت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي كاي بيلي هتشيسون يوم الأربعاء إن واشنطن ترحب باقتراح برلين إقامة منطقة أمنية في شمال سوريا مضيفة أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين تحمل المسؤولية مستبعدة أي مشاركة أمريكية مباشرة.

وكانت المبعوثة تتحدث قبل اجتماع يعقده وزراء دفاع دول الحلف يوم الخميس، ودعت إلى تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم التركي في شمال سوريا.

كما دعت الدول الأوروبية إلى استعادة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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