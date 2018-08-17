محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 03:08 ص 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 03:08

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن يوم الخميس. تصوير: كيفن لامارك - رويترز (reuters_tickers)