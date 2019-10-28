هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 09:51 م

واشنطن (رويترز) - رفض الجيش الأمريكي الكشف عن اسم كلب أصيب في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا وانتهت بمقتله.

وورد أن الكلب أصيب بجروح طفيفة بعد أن شارك في العملية يوم السبت.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكلب في الخطاب الذي وصف فيه يوم الأحد وقائع الغارة. وقال ترامب إن الكلب "دخل النفق" الذي قتل فيه البغدادي نفسه بحزام ناسف. ووصف الرئيس الأمريكي الكلب بأنه ‭‭"‬‬جميل ولطيف وموهوب‭‭"‬‬.

ورفض رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الإدلاء بأي معلومات عن الكلب في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين.

وقال ميلي "لن نكشف عن اسم الكلب في الوقت الحالي. لا يزال الكلب في مسرح العمليات". وأضاف "الكلب .. الكلب الذي يعمل في الجيش، أدى مهمة هائلة مثلما يفعل الجميع في مختلف المواقف".

واستبعد ميلي نشر صور الكلب قريبا.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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