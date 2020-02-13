هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 05:14 م

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن الحكومة الأمريكية لن تقدم أي معلومات عن قاعدة بيانات الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل التي أصدرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا يضر بجهود السلام في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في بيان "طالما عارضت الولايات المتحدة إنشاء أو نشر قاعدة البيانات هذه... يؤكد نشرها انتشار التحيز المستمر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة... تتعارض محاولات عزل إسرائيل مع كل جهودنا لتهيئة الظروف لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية تؤدي إلى سلام شامل ودائم".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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