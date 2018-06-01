أمريكا تستخدم حق النقض ضد قرار دولي يندد بالعنف ضد الفلسطينيين
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السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن نيكي هيلي خلال جلسة يوم الجمعة في نيويورك. تصوير: شانون ستابلتون - رويترز.(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الولايات المتحدة إن القرار يشكل "وجهة نظر متحيزة للغاية" وأخفق في إلقاء اللوم على حركة حماس في العنف الذي وقع في الآونة الأخيرة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز