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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 09:33 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 21:33

السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن نيكي هيلي خلال جلسة يوم الجمعة في نيويورك. تصوير: شانون ستابلتون - رويترز. (reuters_tickers)