هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 06:00 م

جنود أتراك وأمريكيين في موقع على الحدود بين تركيا وسوريا يوم الثامن من سبتمبر ايلول 2019. تصوير: مراد سيزار - رويترز.

من سارة إن. لينش ودارين باتلر

واشنطن/ اسطنبول (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنها تستعد لسحب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا بعدما علمت أن تركيا تعتزم توسيع هجومها جنوبا وغربا.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن سببا آخر لهذا القرار الأمريكي يعود إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، حليفة واشنطن التي يقودها الأكراد، تتطلع إلى عقد اتفاق مع روسيا لصد الهجوم التركي.

وقال شاهد من رويترز إنه في خامس أيام العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، والمستمرة رغم التنديد الدولي، يبدو أن القوات التي تقودها تركيا سيطرت على مدينة تل أبيض السورية الحدودية.

وأعلنت تركيا أيضا أن قواتها وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية سيطروا على طريق سريع على عمق يتراوح بين 30 و35 كيلومترا تقريبا داخل سوريا وإن ذلك سيقطع شريانا رئيسيا يربط المناطق التي يديرها الأكراد في شمال سوريا.

وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة على امتداد هذا الطريق.

ويهدف هجوم تركيا لتحييد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي الفصيل الرئيسي بقوات سوريا الديمقراطية والذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية متحالفة مع المقاتلين الأكراد في تركيا. لكن قوات سوريا الديمقراطية حليفة رئيسية لواشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وهدف أنقرة الأكبر المعلن من العملية هو إقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا لإعادة توطين الكثيرين من بين 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب السورية وتستضيفهم تركيا على أراضيها. وهدد الرئيس التركي بإرسال اللاجئين إلى أوروبا ما لم يدعم الاتحاد الأوروبي العملية التركية.

لكن العملية العسكرية أثارت قلقا دوليا بشأن النزوح الجماعي للمدنيين واحتمال فرار أسرى تنظيم الدولة الإسلامية من سجون تديرها السلطات بقيادة الأكراد.

وقالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا إن نساء ينتمين لتنظيم الدولة الإسلامية فررن بأعداد كبيرة مع أطفالهن من مخيم كن محتجزات فيه بشمال سوريا اليوم الأحد بعد قصف في اليوم الخامس لهجوم تركي على المنطقة.

وتواجه تركيا حاليا تهديدات من الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف التوغل بينما نددت جامعة الدول العربية بالعملية العسكرية وقالت ألمانيا وفرنسا، حليفتا أنقرة في حلف شمال الأطلسي، إنهما أوقفتا صادرات السلاح لتركيا.

وجاء تصريح وزير الدفاع الأمريكي بشأن اعتزام الولايات المتحدة سحب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا بعد أن غير الرئيس دونالد ترامب السياسة المتبعة فجأة وقرر سحب بعض القوات الأمريكية التي كانت بالمنطقة لدعم القوات الكردية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وساعد قرار ترامب في إفساح المجال لتركيا لشن هجوم على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال إسبر في مقابلة مسجلة مع البرنامج الذي تبثه شبكة سي.بي.إس "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة علمنا أن (الأتراك) يعتزمون على الأرجح مد هجومهم إلى مسافة أبعد في الجنوب والغرب مما كان مخططا في البداية".

وتابع قائلا "وعلمنا أيضا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أن‭‭... قوات سوريا الديمقراطية تسعى لإبرام اتفاق...مع السوريين والروس لشن هجوم مضاد على الأتراك في الشمال".

‬ووصف الوزير وضع القوات الأمريكية بأنه "لا يمكن أن يستمر كما هو عليه". وقال إسبر‭ ‬إنه تحدث مع ترامب ليل السبت وإن الرئيس وجه الجيش الأمريكي إلى "البدء في سحب مدروس للقوات من شمال سوريا".

* فرار منتسبين أجانب للدولة الإسلامية من أحد المخيمات

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم الأراضي السورية الشمالية التي كانت يوما جزءا من دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد في البلاد. وتحتجز القوات آلافا من مقاتلي التنظيم في السجن وعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم في مخيمات.

لكن الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا قالت في بيان إن 785 أجنبيا من منتسبي التنظيم المتشدد فروا هذا الأسبوع من مخيم عين عيسى.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر في المخيم قولها إن نحو مئة شخص فروا.

وفي إشارة على ما يبدو لمقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا، قالت السلطات التي يقودها الأكراد إن "مرتزقة" هاجموا مخيما به "العناصر الداعشية" التي قامت "بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار".

وذكر مروان قامشلو المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية لرويترز أنه لا يوجد عدد كاف من الحراس في المخيم الذي يقع إلى الشمال من الرقة وعلى بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية.

وأردف قائلا "الحراسة ضعيفة جدا الآن"، مضيفا أنه يوجد حاليا ما يتراوح بين 60 و70 فقط من أفراد الأمن في المخيم مقارنة بمستويات الحراسة العادية التي كانت لا تقل عن 700 فرد في المخيم الذي يضم 12 ألف شخص.

(شارك في التغطية توم بيري من بيروت ومراسلو رويترز من المنطقة وكيرستي كنول من فيينا - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير)

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