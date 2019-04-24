هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 08:30 م

صورة من أرشيف رويترز لمقر وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن.

واشنطن (رويترز) - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات يوم الأربعاء على شخصين وثلاث شركات تتهمهم واشنطن بالضلوع في خطط لمساعدة حزب الله اللبناني على تفادي العقوبات الأمريكية، في تحرك يهدف إلى زيادة الضغط على الجماعة الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.

وقال مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية إن العقوبات استهدفت وائل بازي المقيم في بلجيكا لأنه تصرف نيابة عن والده محمد بازي أحد الممولين لحزب الله.

واتخذ المكتب إجراء أيضا ضد شركتين بلجيكيتين وشركة مقرها بريطانيا تخضع لسيطرة بازي.

وإضافة إلى ذلك استهدفت الخزانة الأمريكية أيضا حسن طباجة قائلة إنه تصرف نيابة عن شقيقه أدهم طباجة وهو أيضا من الممولين لحزب الله. ويشمل الإجراء الأمريكي تجميد أصولهم وممتلكاتهم ويمنع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية من التعامل معهم.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنه جرى فرض العقوبات على الرجلين والشركات الثلاث بموجب قوانين أمريكية تستهدف من يشتبه بأنهم إرهابيون أو الذين يدعمونهم. وتعتبر الولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في بيان "قامت الخزانة بتفكيك اثنتين من أهم الشبكات المالية لحزب الله في إطار سعيها المستمر لتعقب الجهات الممولة للحزب".

وأضافت "باستهداف حسن طباجة ووائل بازي وشركاتهما في أوروبا تواصل هذه الإدارة قطع كل وسائل الدعم المالي التي يعتمد عليها حزب الله".

وعرضت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في وقف التمويل عن حزب الله.

وتأتي الخطوة التي ترمي إلى زيادة الضغط على حزب الله في وقت يتزايد فيه قلق الولايات المتحدة من الدور الذي يلعبه الحزب في الحكومة اللبنانية.

وتزايد نفوذ الحزب في المنطقة حيث يرسل مقاتلين إلى صراعات في الشرق الأوسط بما في ذلك الحرب في سوريا التي يقاتل فيها دعما للرئيس بشار الأسد.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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