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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 03:45 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:45

ركاب يهبطون من طائرة إيرباص 310 تابعة لشركة ماهان إير الإيرانية الخاصة يهبطون في مطار صنعاء بعد أول رحلة من إيران إلى اليمن في أول مارس آذار 2015. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)