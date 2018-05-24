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ركاب يهبطون من طائرة إيرباص 310 تابعة لشركة ماهان إير الإيرانية الخاصة يهبطون في مطار صنعاء بعد أول رحلة من إيران إلى اليمن في أول مارس آذار 2015. صورة من أرشيف رويترز.

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واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على عدد من الشركات الإيرانية والتركية وعدد من الطائرات في إجراء شمل أربع شركات طيران إيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الشركات المستهدفة مرتبطة بشركتي ماهان إير ومعراج إير.

وأضافت أنها استهدفت أيضا عددا من طائرات الشركات فضلا عن طائرات تابعة لكاسبيان إيرلاينز وبويا إير.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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رويترز