هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 02:48 ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث في إفادة لوسائل الإعلام الأمريكية في مقر وزارة الخارجية في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

واشنطن (رويترز) - أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي الجديد أن الولايات المتحدة ستعطي العراق استثناء لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بخصوص اتصال بين بومبيو ورئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح استثناء لمدة 120 يوما لاستيراد الكهرباء تعبيرا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح".

ومددت واشنطن مرارا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يوما. لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يوما فقط بينما كانت بغداد تواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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