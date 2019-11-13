هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 07:30 م

وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.

واشنطن (رويترز) - أضافت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء أكثر من 12 شركة وفردا إلى قائمتها السوداء التجارية لمزاعم عن تقديمهم دعما ماديا لنشاط الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا وتحويلهم مكونات أمريكية لإيران دون إذن.

ويمنع التحرك الذي أقدم عليه مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة الشركات والأفراد من شراء مكونات من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة في واشنطن.

وأضاف المكتب 22 شركة وفردا إلى (قائمة الكيانات) في البحرين وفرنسا وإيران والأردن ولبنان وعمان وباكستان والسعودية والسنغال وسوريا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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