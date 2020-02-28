هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 12:30 م

دبي (رويترز) - طلبت الولايات المتحدة من قواتها بالسعودية تجنب المواقع المزدحمة بما في ذلك المراكز التجارية ودور العرض السينمائي مع انتشار فيروس كورونا في دول مجاورة، بحسب وثيقة للسفارة الأمريكية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة.

والمملكة العربية السعودية وقطر هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الخليج اللتان لم تبلغا عن إصابات بفيروس كورونا حتى الآن.

وإيران، الواقعة على الجانب الآخر من الخليج، هي الدولة الأكثر تضررا من هذا المرض في الشرق الأوسط مع تسجيل 34 حالة وفاة حتى الآن.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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