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السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود في جنيف يوم 19 أبريل نيسان 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز

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جنيف (رويترز) - قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود للصحفيين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستنسحب اعتراضا على تولي سوريا رئاسة مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة في جنيف.

وقال وود "سننسحب في مرحلة ما صباح اليوم وسنتخذ تحركات أخرى ستشهدونها خلال فترة رئاسة سوريا".

وذكر أن واشنطن لا تريد مقاطعة فترة الرئاسة التي تستمر أربعة أسابيع لكنها تريد محاسبة سوريا على استخدامها أسلحة كيماوية.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز