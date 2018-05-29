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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 09:14 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:14

السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود في جنيف يوم 19 أبريل نيسان 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)