واشنطن (رويترز) - عرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قد تساعد في وقف تمويل جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.

ويأتي الإعلان عن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وسط قلق واشنطن المتزايد من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية.

وزاد نفوذ حزب الله الإقليمي مع إرساله مقاتلين إلى صراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في سوريا حيث يقاتل دعما للرئيس بشار الأسد.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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