هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 02:31 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بولاية فرجينيا الأمريكية يوم 11 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: إرين سكوت - رويترز.

بروكسل (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في سوريا لمنع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من الاستيلاء على حقول النفط وإيراداتها.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في حلف شمال الأطلسي "ستبقي الولايات المتحدة على وجود مخفض في سوريا لمنع وصول الدولة الإسلامية لإيرادات النفط".

وأضاف أن الخطوات ستشمل "بعض قوات المشاة المجهزة بمعدات ميكانيكية" في دير الزور، منطقة النفط في سوريا شرقي نهر الفرات.

وأضاف أن تركيا احتجزت بعض مقاتلي الدولة الإسلامية الهاربين.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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