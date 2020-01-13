هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 02:54 ص

صورة التقطت من الجو لقاعدة بيناساكولا البحرية بولاية فلوريدا في صورة أرشيفية حصلت عليها رويترز من البحرية الأمريكية.

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول لرويترز إن الحكومة الأمريكية ستعلن يوم الاثنين "إجراءات" وفقا لنتائج تحقيق جنائي أجرته وزارة العدل الأمريكية في حادث إطلاق نار وقع داخل قاعدة بيناساكولا بولاية فلوريدا في شهر ديسمبر كانون الأول وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العسكريين الأمريكيين وإصابة ثمانية آخرين.وكانت عدة وسائل إعلام من بينها محطة (سي.إن.إن) وصحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشييتدبرس قد ذكرت أن أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد عسكرية أمريكية سيُطردون من الولايات المتحدة.

وسيعلن وزير العدل وليام بار وديفيد بوديش نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بيانا خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين. وقال المسؤول لرويترز إن الحكومة ستكشف النقاب عن "إجراءات" تتعلق بالتحقيق ولكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

وقالت محطة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها إن السعوديين الذين سيتم طردهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أمريكيين في قاعدة بينساكولا.

وقالت واشنطن بوست إن التحقيق اكتشف وجود "خطاب متطرف وحيازة صورة إباحية لأطفال وتقاعس عدد بسيط من الأشخاص الإبلاغ عن سلوك المسلح المثير للقلق".

وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل ومجلس الأمن القومي عن التعليق. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق.

وقال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي لمحطة (سي.بي.إس) إنه وقع على "أوامر تتعلق بتعزيز فحص كل طلابنا الأجانب وتعالج نظام الاعتماد مستقبلا وسياسات الأسلحة".

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين لمحطة فوكس نيوز إن الحادث "أظهر وجود أخطاء في الطريقة التي كنا نجري بها الفحص".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت في العاشر من ديسمبر كانون الأول وقف التدريب العملي لكل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة بعد الحادث. وأعلن البنتاجون بعد ذلك في 19 ديسمبر كانون الأول إنه لم يجد أي تهديد بعد مراجعة نحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الضابط السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عاما) قام بهذا العمل بمفرده قبل أن يقتله أحد نواب قائد الشرطة بالرصاص.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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