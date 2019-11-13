هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 04:47 م

رئيس جنوب السودان سلفا كير يصافح نائبه السابق والزعيم السابق للمتمردين ريك مشار في اجتماع في جوبا يوم 19 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: جوك سولومون - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها تشعر "بخيبة أمل شديدة" بسبب فشل جنوب السودان في تشكيل حكومة قبل مهلة انقضت في 12 نوفمبر تشرين الثاني وإنها ستعيد تقييم علاقتها مع حكومة هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان "سنعمل بشكل ثنائي ومع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل عملية السلام في جنوب السودان" مضيفة أن الولايات المتحدة ستسعى أيضا مع دول أخرى في المنطقة "لوضع نموذج جديد لتحقيق السلام والتحول السياسي الناجح في جنوب السودان".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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