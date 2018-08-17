أمريكا تعيد توجيه أموال مخصصة لسوريا وحلفاء يجمعون 300 مليون دولار
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث للصحفيين قبيل مغادرته للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم الجمعة. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها ستعيد توجيه 230 مليون دولار من التمويل المجمد لأغراض أخرى غير سوريا وإنها جمعت 300 مليون دولار من شركاء في التحالف لجهود إعادة الإعمار في مناطق مستردة من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جمد الأموال في مارس آذار بينما كانت حكومته تعيد تقييم دور واشنطن في الصراع السوري.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السعودية ساهمت بمئة مليون دولار بينما تعهدت الإمارات بتقديم 50 مليونا في التمويل الجديد.
وأضافت ناورت في بيان "هذا القرار لا يمثل أي تخفيف في التزام الولايات المتحدة تجاه أهدافنا الاستراتيجية في سوريا".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز