هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 08:26 م

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحفي في كراكاس يوم 30 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: ماناوري كينتيرو - رويترز

واشنطن (رويترز) - فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عقوبات على خمسة من مسؤولي الأمن والشخصيات السياسة في فنزويلا في أحدث إجراءاتها ضد حكومة كراكاس والهادفة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المسؤولين، الذين كانوا جميعا في الماضي هدفا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي أو كندا، على صلة بأعمال عنف ضد محتجين معارضين وبالفساد تحت مظلة حكومة مادورو.

وتعترف الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "تستهدف الوزارة كبار المسؤولين الذين يتصرفون نيابة عن نظام الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو الجائر والذي يواصل ممارسة مستويات فاضحة من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأحد المسؤولين الخمسة الذين شملتهم العقوبات مسؤول كبير في عمليات القوات المسلحة والباقون ضابط في الحرس الوطني برتبة ميجر وأمين عام مجلس الدفاع الوطني ونائب بالجمعية التأسيسية الموالية للحكومة ومسؤول كبير في المخابرات.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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