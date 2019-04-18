هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 05:57 م

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة تدعم انتقالا ديمقراطيا وسلميا في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين في حين واصل محتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية".

وأضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقرار المجلس العسكري الانتقالي رفع حظر التجول.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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