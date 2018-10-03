أمريكا تقول إنها تطلب معلومات عن اختفاء صحفي سعودي
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واشنطن (رويترز) - ذكر مسؤول أمريكي يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية تتابع ما أثير عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتسعى للحصول على معلومات بشأن تلك المسألة.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان خطيبته أنه لم يخرج من اجتماع في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقال مسؤول بالوزارة "نتابع عن كثب التقارير عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ونواصل السعي للحصول على معلومات".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز