هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2020 05:16 م

واشنطن (رويترز) - قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية يوم الخميس إن الولايات المتحدة والسودان توصلا لتفاهم عام حول "حدود" اتفاق ثنائي في المستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وقال تيبور ناجي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع. وسيشمل التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضا بالمواطنين غير الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين".

ولم يقدم ناجي تفاصيل عن أرقام محددة حول حجم التعويضات.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك