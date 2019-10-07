هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 05:38 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يتحدث في باريس يوم السابع من سبتمبر ايلول 2019. تصوير: كريستيان هارتمان - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا ولن يدعمها الجيش الأمريكي بأي شكل من الأشكال، لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان "وزارة الدفاع أوضحت لتركيا، مثلما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا. القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم أي عملية من هذا النوع أو تشارك فيها".

وأضاف هوفمان أن وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي أبلغا نظيريهما التركيين بأن التحرك الأحادي سيشكل خطرا على تركيا.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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