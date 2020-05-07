هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 07:34 م

واشنطن (رويترز) - قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هنري ووستر يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تدعم هجوم قوات خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا ضد العاصمة طرابلس.

وأضاف أن واشنطن ترى أن إقدام حفتر على إقامة علاقات دبلوماسية مع الرئيس السوري بشار الأسد أمر مثير للقلق.

وفي تصريحات للصحفيين في ذات المؤتمر الصحفي عبر الهاتف، قال مبعوث أمريكا الخاص بشأن سوريا جيم جيفري إن روسيا تعمل مع الأسد لنقل مقاتلين، ربما من دولة أخرى إضافة إلى سوريين، وعتاد إلى ليبيا.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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