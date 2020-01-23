هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 04:45 م

المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري يتحدث إلى مسؤولين لوسائل الاعلام في جنيف يوم 25 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تشهد تصاعدا في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق بعد أسابيع من ضربة بطائرة أمريكية مسيرة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وقال جيفري للصحفيين إن عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة توقفت في العراق مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب حاليا على حماية القوات وإن محادثات تجرى مع حكومة بغداد بشأن سبل المضي قدما بعد أن صوت البرلمان العراقي بالموافقة على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

(تغطية صحفية أرشد محمد ودوينا شياكو - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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