هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 12:01 م

جنيف (رويترز) - قال المبعوث الأمريكي جيمس جيفري يوم الجمعة إنه لم يبق لتنظيم الدولة الإسلامية سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر مربع من الأراضي تحت سيطرته في آخر معقل له في سوريا، رغم أنه ربما كان له ما بين 15 ألفا و20 ألف مناصر في سوريا والعراق.

وقال جيفري، ممثل أمريكا الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي الذي يحارب الدولة الإسلامية "نحن على وشك إنهاء الحملة على طول نهر الفرات لاسترداد آخر أراضي الخلافة. لم يبق سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر من الأراضي".

وأضاف أن المعركة ستستمر للقضاء على فكر الدولة الإسلامية ولا يوجد إطار زمني لانسحاب الولايات المتحدة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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