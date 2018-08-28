أمريكا تقول ضربة جوية قتلت عضوا بالدولة الإسلامية في ليبيا
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بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا إن ضربة جوية أمريكية قتلت شخصا يشتبه بأنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا يوم الثلاثاء.
وأضافت القيادة في بيان بالبريد الإلكتروني لرويترز أن الضربة التي وقعت في بلدة بني وليد بشمال غرب ليبيا نفذت بالتنسيق مع السلطات الليبية.
كان سكان ذكروا في وقت سابق أن ضربة جوية استهدفت سيارة في بني وليد كان يستقلها عضو بتنظيم الدولة الإسلامية.
وفقد التنظيم معقله الرئيسي في ليبيا بلدة سرت الواقعة بوسط البلاد عام 2016 لكن بعض المتشددين يعملون على إعادة تنظيم صفوفهم في الصحراء وبلدات أخرى.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
رويترز