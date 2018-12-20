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أمريكا تقول للأمم المتحدة إنها ملتزمة بتدمير الدولة الإسلامية في سوريا

السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أثناء جلسة لمجلس الأمن في ابريل نيسان 2018. رويترز

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الأمم المتحدة (رويترز) - قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس إنها ملتزمة "بالتدمير الدائم" لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وإنها "ستستخدم كل أدوات قوتنا" للضغط من أجل انسحاب القوات التي تدعمها إيران من سوريا.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للمجلس إن من المهم أن تضع الولايات المتحدة "في الحسبان حماية الناس في شمال شرق سوريا واستقرار هذه المنطقة لتجنب أي مأساة إنسانية جديدة أو أي عودة للإرهاب".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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