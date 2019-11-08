هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 08:48 م

واشنطن (رويترز) - قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تندد بقوة بالضربات الجوية التي شنتها قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا على مستشفيات وبنية تحتية مدنية في شمال غرب سوريا.

وقالت المتحدثة "الهجمات التي وقعت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أصابت مدرسة ومستشفى للولادة ومنازل مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة زهاء 40".

وأضافت "الحوادث التي جرى الإبلاغ عنها مؤخرا تعكس نهج هجمات موثقا ضد المدنيين والبنية التحتية من جانب القوات الروسية والسورية".

وتقع إدلب في شمال غرب سوريا، وكانت هدفا لهجوم تدعمه روسيا في الصيف للسيطرة على المدينة والمناطق المحيطة بها. والمدينة جزء من آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات ونصف.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف يوم الجمعة إن أكثر من 60 منشأة طبية في محافظة إدلب تعرضت لقصف خلال الشهور الستة الماضية، أربع منها خلال الأسبوع الحالي. وتابع أن هذه المنشآت استهدفت عن عمد فيما يبدو من جانب قوات تابعة للحكومة.

وقالت أورتاجوس "نحث روسيا ونظام الأسد على حل هذا الصراع من خلال العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وأن يوقفا شن الحرب في المناطق المدنية".

(تغطية حميرة باموق - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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