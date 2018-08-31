أمريكا توقف تمويل وكالة الأونروا
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فلسطينيان يمران بجوار مدرسة تديرها الأونروا في نابلس بالضفة الغربية في صورة بتاريخ 13 أغسطس اب 2018. تصوير: عابد عمر قصيني - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قطعت الولايات المتحدة يوم الجمعة تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) قائلة إن نموذج عملها وممارساتها المالية "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان "راجعت الإدارة المسألة بحرص وخلصت إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا".
وذكرت أن "توسع مجتمع المستفيدين أضعافا مضاعفة وإلى ما لا نهاية لم يعد أمرا قابلا للاستمرار...".
وتقول الأونروا إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني معظمهم أحفاد من هربوا من فلسطين خلال حرب عام 1948 التي أدت لقيام دولة إسرائيل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز