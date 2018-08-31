محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 09:44 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:44

فلسطينيان يمران بجوار مدرسة تديرها الأونروا في نابلس بالضفة الغربية في صورة بتاريخ 13 أغسطس اب 2018. تصوير: عابد عمر قصيني - رويترز. (reuters_tickers)