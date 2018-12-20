أمريكا ستنهي الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 05:49 م

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة يوم 27 أكتوبر تشرين الأول 2018. تصوير: عبود حمام - رويترز

من فيل ستيوارت وإلن فرنسيس

واشنطن/بيروت (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الخميس إن أمر الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا ينهي أيضا الحملة الجوية الأمريكية على تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

ويضع ذلك كلمة النهاية في تغيير مفاجئ في السياسة أزعج الحلفاء الغربيين والأكراد، شركاء واشنطن في القتال في سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، التي تقاتل التنظيم منذ نحو ثلاث سنوات بدعم من الولايات المتحدة، يوم الخميس إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا سيسمح للدولة الإسلامية بتنظيم صفوفها في مرحلة حاسمة من الصراع.

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية أن سحب كل القوات الأمريكية سيترك السوريين "بين مخالب القوى والجهات المعادية" التي تقاتل للسيطرة على الأراضي في الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات.

وقلب إعلان ترامب يوم الأربعاء ركنا أساسيا في السياسة الأمريكية بالشرق الأسط رأسا على عقب وصدم أعضاء الكونجرس والحلفاء، الذين شككوا في إعلان الرئيس الانتصار على التنظيم.

ووصف حلفاء غربيون بينهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا تأكيد ترامب الانتصار على الدولة الإسلامية بأنه سابق لأوانه.

وقالت فرنسا، العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إنها ستحتفظ بقواتها في شمال سوريا في الوقت الحالي لأنه لم يتم القضاء بعد على تنظيم الدولة الإسلامية.

ودافع الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات يوم الخميس عن قراره. وقال ترامب إن القرار يأتي وفاء بتعهد انتخابي. وذكر أن الولايات المتحدة تؤدي عمل دول أخرى بينها روسيا وإيران دون مقابل يذكر وأنه "حان الوقت أخيرا ليقاتل آخرون".

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الولايات المتحدة ستنهي كذلك حملتها الجوية على المتشددين في سوريا. وكانت الحملة عاملا حاسما في دحر التنظيم المتشدد في العراق وسوريا. وتقول بيانات للقوات الجوية إنه تم قصف أهداف في البلدين بأكثر من 100 ألف قنبلة وصاروخ منذ عام 2015.

وقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة بحوالي 2000 جندي أمريكي، في المراحل الأخيرة من حملة لاستعادة أراض سيطرت عليها الدولة الإسلامية.

غير أنهم يواجهون تهديدا بتوغل عسكري من جانب تركيا التي تعتبر مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين يهيمنون على قوات سوريا الديمقراطية، منظمة إرهابية، فضلا عن احتمال تقدم قوات سورية، تدعمها روسيا وإيران، تعهدت باستعادة سيطرة الرئيس بشار الأسد على كل البلاد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن المعركة ضد الدولة الإسلامية بلغت مرحلة حاسمة تتطلب المزيد من الدعم وليس انسحابا أمريكيا متعجلا.

* التهديد لا يزال قائما

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية ناتالي لوازو "في الوقت الراهن سنبقى بالطبع في سوريا لأن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ضرورية".

ولفرنسا نحو 1100 جندي في العراق وسوريا يقدمون الدعم اللوجستي والتدريب والدعم بالمدفعية الثقيلة فضلا عن الطائرات المقاتلة. وتنشر في سوريا عشرات من أفراد القوات الخاصة والمستشارين العسكريين وبعض الأفراد التابعين لوزارة الخارجية.

وقال الوزير بوزارة الدفاع البريطانية توبياس إلوود يوم الأربعاء إنه يختلف بشدة مع ترامب مضيفا أن الدولة الإسلامية "تحولت إلى أشكال أخرى من التطرف، والتهديد لا يزال قائما بقوة".

كانت الدولة الإسلامية قد أعلنت "الخلافة" في 2014 بعدما سيطرت على مساحات واسعة من سوريا والعراق. وجعل التنظيم المتشدد من مدينة الرقة السورية عاصمته الفعلية، حيث استخدمها قاعدة لتدبير هجمات في أوروبا.

وتشير تقديرات أمريكية إلى أن التنظيم كان يدير مساحة من الأرض مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع ويسيطر على نحو ثمانية ملايين شخص. وكانت عائداته تقدر بقرابة المليار دولار سنويا.

كان مسؤول أمريكي رفيع قد قال الأسبوع الماضي إن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم تقلصت إلى واحد بالمئة. ولم يعد التنظيم يسيطر على أراض في العراق، على الرغم من أن مقاتليه استأنفوا الهجمات بعد هزيمة التنظيم هناك العام الماضي.

وفي موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه متفق إلى حد بعيد مع ترامب على أن تنظيم الدولة الإسلامية قد انهزم لكنه أضاف أن هناك خطرا أن يعيد التنظيم تجميع صفوفه.

وعبر أيضا عن تشككه فيما يعنيه إعلان ترامب عمليا، وقال إن موسكو لم ترصد أي مؤشر على انسحاب القوات الأمريكية التي تعتبر موسكو وجودها في سوريا غير قانوني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل "ستواصل التحرك بنشاط قوي ضد مساعي إيران لترسيخ وجودها في سوريا".

ولم يصدر تعليق مباشر على إعلان ترامب من جانب تركيا التي تهدد بتوغل عسكري وشيك يستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. لكن أنقرة سترحب بإنهاء الشراكة بين الولايات المتحدة والأكراد.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات في سوريا "سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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