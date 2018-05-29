أمريكا غاضبة من تولي سوريا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح
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سفير سوريا لدى الأمم المتحدة يرأس مؤتمر نزع السلاح في جنيف يوم الثلاثاء. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - عبرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء عن غضبها إزاء تولي سوريا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح الشهر المقبل قائلة إن دمشق تفتقر إلى المصداقية لرئاسة المؤتمر بسبب استخدامها أسلحة كيماوية.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية "نشعر بالغضب إزاء الاستخفاف السافر من قبل النظام السوري بحياة الإنسان، وانتهاكاته المتكررة وتجاهله لالتزاماته الدولية وجرأته على تولي رئاسة هيئة دولية ملتزمة بدعم جهود نزع السلاح ... ".
وتابعت تقول "سوريا تفتقر إلى المصداقية لتولي رئاسة (المؤتمر)".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز