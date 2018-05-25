أمريكا منزعجة من مهاجمة سفينة شحن تركية تنقل قمحا إلى اليمن
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مسلح حوثي في صنعاء يوم 7 مايو أيار 2018. تصوير: خالد عبد الله - رويترز(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها منزعجة من هجوم صاروخي للحوثيين على سفينة تركية تنقل قمحا إلى اليمن هذا الشهر وحثت الجماعة الشيعية على العمل مع الأمم المتحدة لتخفيف معاناة اليمنيين.
وفي العاشر من مايو أيار ألحق انفجار أضرارا بالسفينة إنجي إنيبولو التي ترفع العلم التركي على بعد 110 كيلومترات من ميناء الصليف على البحر الأحمر حيث كانت تنقل 50 ألف طن من القمح الروسي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة منزعجة من الهجوم وأشار البيان إلى تقارير عن محاولة هجوم آخر للحوثيين على حاملة نفط في البحر الأحمر.
وأضاف البيت الأبيض "هذا يثبت مرة أخرى أن انتشار الصواريخ في اليمن تهديد حقيقي لكل الدول ويؤكد الحاجة للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216" ودعا إلى إنهاء العنف في اليمن.
وتخوض السعودية والإمارات وحلفاؤهما حربا في اليمن منذ ثلاث سنوات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وقد دفعوا الحكومة المدعومة من السعودية إلى العمل من خارج البلاد منذ 2014.
وقال البيت الأبيض "المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعاني... على الحوثيين التعاون بشكل مفيد مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص من أجل مستقبل أفضل لكل اليمنيين".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز