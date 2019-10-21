هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 06:55 م

زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان في جوبا يوم الاثنين. تصوير: سمير بول - رويترز.

لندن (رويترز) - حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الأطراف السياسية في جنوب السودان على الالتزام بالموعد النهائي المقرر يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني لتشكيل حكومة انتقالية، وذلك بعد أن اتفقت الحكومة وجماعة متمردة رئيسية على خارطة طريق تسمح باستئناف محادثات السلام.

وقال زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان لوفد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يزور البلاد يوم الأحد إنه لن يشارك في حكومة وحدة وطنية الشهر المقبل، مما يبدد فرص إحراز تقدم في عملية السلام المتعثرة.

وقال زعيم المعارضة السابق ريك مشار إن الأحزاب فشلت في الاتفاق على سبل دمج الجيش وهو شرط رئيسي لاتفاق سلام جرى توقيعه العام الماضي وأضاف أنه لا يرى كيف يمكنها تشكيل حكومة بدون ذلك.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "يواجه جنوب السودان لحظة حرجة في رحلته من أجل مستقبل يسوده السلام والرخاء. بقي أقل من أربعة أسابيع أمام الزعماء السياسيين لتشكيل حكومة انتقالية".

وأضاف البيان "نحث الأطراف في جنوب السودان على الالتزام بموعد 12 نوفمبر لتشكيل حكومة انتقالية تهيئ الظروف لعلاقات بناءة خلال المرحلة التالية من عملية السلام في البلاد".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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