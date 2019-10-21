هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 02:24 م

لندن (رويترز) - حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الأطراف السياسية في جنوب السودان على الالتزام بالموعد النهائي المقرر يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني لتشكيل حكومة انتقالية، وذلك بعد أن اتفقت الحكومة وجماعة متمردة رئيسية على خارطة طريق تسمح باستئناف محادثات السلام.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "يواجه جنوب السودان لحظة حرجة في رحلته من أجل مستقبل يسوده السلام والرخاء. بقي أقل من أربعة أسابيع أمام الزعماء السياسيين لتشكيل حكومة انتقالية".

وأضاف البيان "نحث الأطراف في جنوب السودان على الالتزام بموعد 12 نوفمبر لتشكيل حكومة انتقالية تهيئ الظروف لعلاقات بناءة خلال المرحلة التالية من عملية السلام في البلاد".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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