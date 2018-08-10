أمريكا وبريطانيا والنرويج تعبر عن القلق بشأن فرص نجاح اتفاق السلام بجنوب السودان
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سلفا كير رئيس جنوب السودان يوقع اتفاق سلام وتقاسم السلطة في الخرطوم يوم الخامس من اغسطس اب 2018. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - عبرت أمريكا وبريطانيا والنرويج عن القلق يوم الجمعة بشأن اتفاق السلام بين الطرفين المتحاربين في جنوب السودان وتشكيل حكومة تقاسم سلطة وقالت إن هذه الترتيبات غير واقعية أو مستدامة.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "في ظل حالات الفشل السابقة ... سيحتاج قادة جنوب السودان للتصرف بشكل مختلف والالتزام بالسلام والحكم الرشيد".
وشككت الدول في كيفية توفير الأمن خلال المرحلة الانتقالية في العاصمة جوبا "ومدى فاعلية الرقابة على السلطة التنفيذية".
كما شددت الدول الثلاث على ضرورة خفض العنف وحثت القادة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل كامل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز