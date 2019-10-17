هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 07:58 م

مركبات عسكرية تركية بالقرب من الحدود مع سوريا في صورة بتاريخ 15 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: مراد سيزار - رويترز.

اسطنبول (رويترز) - ذكر بيان أمريكي-تركي مشترك عقب محادثات رفيعة المستوى في أنقرة يوم الخميس أن الجيش التركي سيفرض "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في الحملة التي تشنها تركيا على فصائل كردية مسلحة بشمال شرق سوريا.

وقال البيان "إن القوات المسلحة التركية ستفرض المنطقة الآمنة".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لم تقدم ضمانات في المحادثات بشأن مدينة كوباني السورية الواقعة على الحدود مضيفا أن الجيش التركي "يوقف" فقط العمليات حتى تغادر وحدات حماية الشعب الكردية المنطقة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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