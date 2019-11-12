هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 12:39 ص

واشنطن (رويترز) - ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أن وجود نحو عشرة آلاف أسير من تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم في مخيمات قريبة بشمال شرق سوريا يمثل تهديدا أمنيا كبيرا، حتى وإن كان الفصيل الكردي المسلح المتحالف مع الولايات المتحدة قادرا تماما على تأمينهم.

وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "إنه ليس وضعا آمنا بشكل خاص ... إنها لقنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز كثير منهم مقاتلون أجانب".

وكرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء الأسرى إلى بلدانهم.

وفقدت الدولة الإسلامية معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق وسوريا وقُتل زعيمها السابق أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية الشهر الماضي. ورحب زعماء العالم بمقتله لكنهم حذروا، ومعهم خبراء أمنيون، من استمرار التهديد الأمني الذي يشكله هذا التنظيم في سوريا وأماكن أخرى.

كما عبر حلفاء عن قلقهم من احتمال فرار مقاتلي الدولة الإسلامية من سوريا بعد هجوم تركيا على الأكراد بشمال سوريا.

وقال المسؤول "واثقون تماما من قدرة قوات سوريا الديمقراطية على تأمين كل مرافق الاحتجاز التي يوجد بها هؤلاء الأشخاص وعلى إدارة مخيم الهول، لكن، وأقول مرة أخرى، لا نريد أن نضع أيا من ذلك في مواجهة الخطر لأي أسباب إنسانية أو متعلقة بمكافحة الإرهاب أو لأسباب أخرى".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير‭ ‬حسن عمار)

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