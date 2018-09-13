أمريكا: التحالف بقيادة السعودية باليمن يعمل للحد من مقتل المدنيين
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واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن يتخذ خطوات لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين.
يأتي ذلك فيما تدافع الوزارة عن شهادة في الكونجرس من وزير الخارجية مايك بومبيو سعى فيها للحيلولة دون فرض قيود على المساعدات الأمريكية للمملكة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في إفادة صحفية "من وجهة نظر الحكومة الأمريكية وهذه الإدارة فإنهم يتخذون خطوات في الاتجاه الصحيح... نراهم يتخذون خطوات. هل هي مثالية؟ لا بالقطع لا. هل نراهم يفعلون ما بوسعهم لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين؟ بالقطع نعتقد ذلك".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز