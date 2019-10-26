هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 05:22 م

وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري خلال مؤتمر صحفي في بودابست يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: برناديت سزابو - رويترز.

دبي (رويترز) - قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يوم السبت إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن برنامج نووي محتمل تمضي قدما.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة لديها. وتريد المملكة أن تمتلك برنامجا نوويا ذا دورة كاملة بما يشمل إنتاج وتخصيب اليورانيوم للوقود النووي.

ولتتمكن شركات أمريكية من المنافسة للحصول على عقود في المشروع السعودي يتعين على الرياض توقيع اتفاق بشأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية مع واشنطن.

وذكرت رويترز أن تحقيق تقدم في المناقشات في هذا الملف واجه صعوبات لأن السعودية لا تريد التوقيع على اتفاق يقضي على احتمال تخصيب اليورانيوم وإعادة استخدام الوقود المستنفد وهما وسيلتان محتملتان لتصنيع قنبلة نووية.

وقال بيري "المملكة والقيادة في المملكة.. ستجد سبيلا لتوقيع اتفاق... مع الولايات المتحدة على ما أعتقد".

وأضاف الوزير خلال جلسة نقاش في أبوظبي أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية.

وقال "نحن المنتج رقم واحد للنفط والغاز في العالم.. ولا نعتزم استخدام ذلك كسلاح. نعتزم أن نجعله متاحا في أكبر عدد من الأماكن وبأكثر أسعار تنافسية ممكنة".

وارتفعت أسعار النفط الجمعة مسجلة أقوى مكاسب أسبوعية في أكثر من شهر مدفوعة باتفاق تجاري بين أمريكا والصين وبانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وباحتمال اتخاذ أوبك قرارا بتمديد خفض الإنتاج مما فاق أثر المخاوف الاقتصادية التي تضغط على أسعار الخام.

(تغطية إخبارية داليا نعمة - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك