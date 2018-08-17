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واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنه لن يتم تقديم أي تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا قبل بدء عملية سياسية "جادة ولا رجعة فيها" بقيادة الأمم المتحدة، وذلك مع قيام الولايات المتحدة بإعادة توجيه ملايين الدولارات من التمويل المخصص لإرساء الاستقرار بالمناطق المستردة من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لأغراض أخرى.

وأعلنت الوزارة أيضا أنه تم تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق جيم جيفري مستشارا خاصا لوزير الخارجية مايك بومبيو معنيا بالإشراف على المحادثات بخصوص انتقال سياسي في سوريا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز