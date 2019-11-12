هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 09:06 م

واشنطن (رويترز) - ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أن وجود نحو عشرة آلاف أسير من تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم في مخيمات قريبة بشمال شرق سوريا يمثل تهديدا أمنيا كبيرا، حتى وإن كان الفصيل الكردي المسلح المتحالف مع الولايات المتحدة قادرا تماما على تأمينهم.

وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "إنها لقنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز كثير منهم مقاتلون أجانب".

وكرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء الأسرى إلى بلدانهم.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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