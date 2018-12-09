أمريكا: يمن المستقبل يجب ألا يشمل أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 07:17 ص

أبوظبي (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج خلال مؤتمر في أبوظبي أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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