أمير الكويت يدعو لوقف الحملات الإعلامية في الخليج

الرياض (رويترز) - دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لوقف الحملات الإعلامية في المنطقة التي تهدد وحدة الخليج وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الأحد.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالبيت الأبيض في واشنطن يوم السابع من سبتمبر أيلول 2018. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لوقف الحملات الإعلامية في المنطقة التي تهدد وحدة الخليج وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الأحد.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)