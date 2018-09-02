محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 10:06 ص 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:06

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)